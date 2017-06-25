Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Анохин: нужно подумать над возвращением братьев Березуцких и Игнашевича

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил ошибки в обороне сборной России после поражения от Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций.

"По матчу против Мексики было видно, что у ребят "горели глаза" и они хотели победить. Игра получилось не плохой, но две ошибки в обороне не позволили нам отпраздновать успех. Я хотел бы призвать всех болельщиков и журналистов поддержать сборную в такой момент. Нужно ли возвращать братьев Березуцких и Игнашевича в сборную? По крайней мере над этим нужно подумать. У нас неплохая команда, которая еще будет прогрессировать. Нам нужно правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены", - цитирует Анохина ТАСС.
Теги: Анохин
Сегодня, 11:36
Напечатать
21
(1)
№21 Написал: Red fox (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: vermis_64
Да ну нах! Начали строить новую команду - стройте!

Игорь, знаешь, как строится новый дом? С чего начинается?
Регистрация: 25.05.2008
№20 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: СуперШтангист
А может Ковтуна, Хлестова и Ананко с Барановым (если его найдут) вернуть?

И Бубнова, Бубнова не забудьте!!! Всенепременно!)))
Регистрация: 28.05.2014
№19 Написал: kent71 kent71 (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Надо просто РФС проверить на допинг,они все что то точно принимают
Регистрация: 17.07.2015
№18 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Red_Dragon,
Замена им есть, просто тренеров у нас нет. Во многих фирмах генеральных директоров меняют и ничего, не банкротятся. А тут двух "сотрудников цеха" найти не могут. Надо молодёжи давать шанс, как это делает ФРГ на нынешнем КК. Поэтому, через 3-4 года у немцев опять будет сильная сборная, а мы опять будем в куче навоза.
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Главная ошибка -это назначение на пост главного тренера Черчесова.

Черчесов все делал правильно и логично, в сборной нужны были перемены и нормальный здоровый конкурентный климат. Жаль что до конца ему не хватило мужества разобраться с вратарской позицией, именно тут конкуренцию искусственно убили уже давным давно совершенно идиотским и непонятным утверждением что в России только один вратарь, а остальные так погулять вышли. И ладно если бы это достояние играло в условном Ливерпуле и получил признание в европе. Но оно же уже давно протухло в типличных условиях клуба цска , а что оно показывает на международной арене??? Это же просто кошмар. Вся европа ржет над его рекордами уже три года подряд, а как над ним издевались в Бразиилии на ЧМ 2014 это надо просто было видеть( был там в этот момент, телек включить нельзя было во всех обзорах смеялись над его игрой с Кореей) . Менять надо было Черчесу все до конца, это его единственный промах за который он и поплатился. Если он останется и исправит эту ошибку думаю позора на ЧМ мы точно избежим
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда уж думать надо и возвращении Онопко с Никифоровым, не надо впадать в крайности. Что Березуцкие с Игнашевичем меньше косячили, или Акинфеев при них не привозил себе мячи, не надо "жить воспоминаньями..." как поется в известной песне.Тем более еще англичане и в допинге их обвиняют.
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
C братьями берёзывыми и игнашом в последнее время мы проигрывали всем подряд.Кто назвал себя говном,тому не место в сборной.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Если у Бердыева все получится с подбором игроков защиты в Рубине, то к ЧМ-2018 защитная линия для сборной будет готова.
Регистрация: 16.05.2017
№13 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Нужно сделать одну правильную вещь. Разогнать этот бесхозный общественно-государственный колхоз под названием РФС, в котором все командуют начиная от Мутко и заканчивая Колосковыми и Гершковичами

Точно и нужно набрать туда таких как ты и тебе подобных. Вот тогда и будет всем счастье! Не суди других - сам не судим будешь. Зачем такие заявления делать, если не знаешь что там творится - изнутри. Попади и ты туда, наверняка и о тебе так же бы рассуждали.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№12 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Red_Dragon,
Игнашевич уже "послал" эту сборную из-за возраста. (завершил выступления).
А человек на посту вице-президента РФС всерьёз рассуждает о его возвращении.
Уж простите меня... Но пока подобные дебилы будут в руководстве футбола, сборная никогда и ничего добиться не сможет.

Да вообще-то им нужно было уходить из сборной еще 5-6 лет назад. Но у нас были иностранные тренеры. А они как рассуждали-Береза и Игнаш хоть и возрастные, но зато опытные и проверенные, а после меня хоть потоп. В итоге смены им просто нет.
Регистрация: 18.03.2017
№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (3)

Нужно сделать одну правильную вещь. Разогнать этот бесхозный общественно-государственный колхоз под названием РФС, в котором все командуют начиная от Мутко и заканчивая Колосковыми и Гершковичами. При этом пользуются бюджетом страны как своим кошельком. Необходимо вернуть организацию под названием Федерация футбола России под юрисдикцией министерства спорта России. Раз уж начали бороться с некомерческими агентами, нужно доводить дело до конца. Создали футбольный союз нерушимый потоков(денежных) свободных. Росгосстрах в стране хозяин,он заботится о нас. Эта гремучая смесь , описанная в диссертации Мутко, под названием соотношение государственных и общественных рычагов управления в спорте ведет в глухой тупик развала спорта в стране. Один из основных принципов управления, это принцип единоначалия без всяких там соотношений.А в данной ситуации тело Мутко должно раздвоиться. и одна половина руководить РФС(общественной организацией), а вторая половина заниматься неизвестно чем в кресле вице-премьера. А между ними прослойка в виде Министерства спорта России. Это и называется бардак на государственном уровне.
РS. Я простой советский пенсионер, прошедший все этапы перестроек с ускорениями под руководством таких как Мутко, которому надоелоо уже слушать его отмазки от предсказуемых неудач нашей сборной. Верните все назад господин Мутко. Не надо больше ничегоо изобретать. Все его программы, это средство продвижения по карьерной лестнице. Ну уже достиг почти что верха. Пора остановиться.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (1)
online

лох
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: alex-1958 (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (2)

бред сивой кобылы
Регистрация: 4.02.2017
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (5)
online

Red_Dragon,
Игнашевич уже "послал" эту сборную из-за возраста. (завершил выступления).
А человек на посту вице-президента РФС всерьёз рассуждает о его возвращении.
Уж простите меня... Но пока подобные дебилы будут в руководстве футбола, сборная никогда и ничего добиться не сможет.
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: СуперШтангист
А может Ковтуна, Хлестова и Ананко с Барановым (если его найдут) вернуть?

Не получится, Баранов заигран за Белоруссию :)
Регистрация: 26.03.2009
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (2)

Обязательно, если больше не о чем. Не пропустить "вторую молодость" у мальчишек -- время прогресса и плодовитости.

У их, прям, "Болдинская осень" на носу.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
У Березуцких и Игнашевича нет будущего в сборной. Каждый из них в любой момент вообще может завершить карьеру, если травмируется. Нужно наигрывать молодых, даже если они хуже.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Нам нужно правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены", - цитирует Анохина ТАСС.
Главная ошибка -это назначение на пост главного тренера Черчесова. Если в ближайшее время не исправить эту ошибку,то будет как всегда("сборная сыграла великолепно"... Мутко ВЛ.)
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:43) #
  • -2
  •  (2)
online

А может Ковтуна, Хлестова и Ананко с Барановым (если его найдут) вернуть?
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да ну нах! Начали строить новую команду - стройте!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем ипанулись. Подумайте ещё о возвращении Онопко, а лучше еще Хидиятуллина)))
Регистрация: 23.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.