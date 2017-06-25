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Александр Жуков: это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после поражения сборной России от Мексики (1:2) заявил, что национальной команде есть на что рассчитывать.

"Проигрывать можно по-разному - можно с беспросветно плохой игрой, но это не о нашей сборной. Зрители это чувствовали, поддерживали команду до самого конца, несмотря ни на что. Сейчас можно сказать - у команды появилась игра, и ей есть, на что рассчитывать. Это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира 2018 года", - цитирует Жукова ТАСС/
Сегодня, 11:43
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№4 Написал: kent71 kent71 (Сегодня, 12:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дурдом полный,что они там все курят
Регистрация: 17.07.2015
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:09) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отличная.Есть хорошие перспективы занять в группе третье место.Если повезет.Это истинный потолок данного коллектива.Будь отбор сильно сомневаюсь,что отобрались бы,на крайняк Конифей с Васиным помогли бы сопернику.Они феерично играют постоянно.Конифей как турнир серьезный не может не обо..ся.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:02) #
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  •  (2)
online

А, так вот что вчера было.. это Игорь так репетировал с Васиным? Артисты.. млять
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:58) #
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  •  (1)
online

лох
Регистрация: 7.12.2016
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