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"Ахмат" проведет на сборе пять контрольных матчей

В субботу в австрийском Кранцахе начался второй подготовительный сбор "Ахмата", который продлится до 5 июля, сообщает официальный сайт клуба.

Подопечные Олега Кононова проведут пять контрольных матчей. Помимо двух австрийских команд из низших дивизионов ("Вёргль" - 25 июня и "Грёдиг" - 28 июня), грозненцы сыграют с многократными чемпионами Австрии "Ред Буллом", 28-го, с чемпионами последних лет Болгарии "Лудогорцем" - 2 июля и с швейцарским "Янг Бойз" 5 июля.
Теги: Ахмат
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..АХМАТ и в этом сезоне выиграет у..............
Регистрация: 6.09.2013
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