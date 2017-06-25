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Павел Колобков: официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что пятеро футболистов сборной России Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков попали в список спортсменов, подозреваемых в приеме допинга.

"Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет. Это Daily Mail написал, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России. Например, "Экспресс-газета", оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать. Официально я такой новости не получал", - цитирует Колобкова "Газета.ру".
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:37
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