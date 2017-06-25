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Юрий Жирков пропустит первый матч ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Юрий Жирков, удаленный в игре Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1), автоматически получит одноматчевую дисквалификацию. Российская сборная выбыла из турнира, потому Жирков уже не сможет отбыть наказание во время Кубка конфедераций-2017.

В соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента ФИФА дисквалификация перенесется на первый матч группового турнира чемпионата мира 2018 года, который Юрию придется пропустить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 15:23
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Этого неуровновешенного психа нужно отстранить от сборной)! Пускай такие фокусы в зените выкидывает


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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