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Денис Мацуев: за игру сборной России не стыдно

Известный пианист Денис Мацуев поделился мнением об игре сборной России на Кубке Конфедераций.

"Сборная наша, за исключением 2008 года, всегда неудачно выступает в решающих матчах. Почему так? У меня характер победителя, поэтому я не могу спокойно относиться к поражениям. Как в "Спартаке" - 16 лет не было чемпионства, я с этим никогда не мог смириться, а всегда верил и надеялся. Тут же выступили неплохо, за эту игру не стыдно. Но мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие-то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше", - цитирует Мацуева ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:33
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Синдром неудачника. Мы проиграли два матча из трех, вылетели из турнира на первой же стадии,но обольщаемся тем что вроде как поборолись, и тем что главное не победа, а участие.
Вот так и скатываются в дерьмо - когда уже "не стыдно". Нищенствующий тунеядец, роясь в отбросах, тоже верит, что ему просто не повезло в жизни, и что через год будет лучше, что он найдет в помойке счастливый лотерейный билет и станет миллионером, не прилагая никаких усилий.
Регистрация: 19.03.2010
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