Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектов

Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:07
Виталий Мутко: Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина (1)
Виталий Мутко: Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина (1)
15:30
"Давно говорю - Акинфеева в сборной надо заменить". Репортаж с последнего матча России на Кубке Конфедераций (1)
"Давно говорю - Акинфеева в сборной надо заменить". Репортаж с последнего матча России на Кубке Конфедераций (1)
15:14
Игорь Лебедев: реплика про Жиркова сделана на эмоциях, но команда должна с ним разобраться (1)
Игорь Лебедев: реплика про Жиркова сделана на эмоциях, но команда должна с ним разобраться (1)
13:17
Александр Зотов: обратимся к Мутко и в комитет РФС по этике с целью рассмотрения слов Лебедева (8)
Александр Зотов: обратимся к Мутко и в комитет РФС по этике с целью рассмотрения слов Лебедева (8)
12:50
Анатолий Воробьев: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент (4)
Анатолий Воробьев: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент (4)
11:05
Жоау Моутинью: мы сумели выйти из группы не только с отличным результатом, но и с отличной игрой
Жоау Моутинью: мы сумели выйти из группы не только с отличным результатом, но и с отличной игрой
00:53
Максим Боков: гол Лосано - не грубая ошибка Акинфеева, Васин мог не дать сопернику выпрыгнуть (27)
Максим Боков: гол Лосано - не грубая ошибка Акинфеева, Васин мог не дать сопернику выпрыгнуть (27)
00:14
Виталий Мутко: Российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страны (6)
Виталий Мутко: Российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страны (6)
00:10
Андрей Червиченко: наши рассчитывали, что после каждого падения будет назначаться пенальти, как в России (9)
Андрей Червиченко: наши рассчитывали, что после каждого падения будет назначаться пенальти, как в России (9)
Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектов
Власти Сочи направят предложения в РФС по 10 спортивным объектам, которые могут использоваться для тренировок российских клубов, а также сборных разных стран, сообщил замглавы города Сергей Юрченко. Ранее вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщал, что власти ведут переговоры об увеличении количества тренировочных сборов клубов РФПЛ в Сочи.
"Мы делали хороший анализ всех тренировочных площадок, которые возможно было бы использовать для тренировок между клубами, сборными, как российскими, так и иностранными. У нас действительно есть, начиная с Лазаревского района Сочи, тренировочные поля, которые действительно используются, на них сейчас тренируются дети. Мы их посмотрим и отберем те, которые необходимы, и выставим предложения РФС о том, что просим рассмотреть и приехать к нам в Сочи. 10 таких объектов предлагаем рассмотреть, с учетом двух тренировочных площадок", - цитирует Юрченко ТАСС.
"Мы делали хороший анализ всех тренировочных площадок, которые возможно было бы использовать для тренировок между клубами, сборными, как российскими, так и иностранными. У нас действительно есть, начиная с Лазаревского района Сочи, тренировочные поля, которые действительно используются, на них сейчас тренируются дети. Мы их посмотрим и отберем те, которые необходимы, и выставим предложения РФС о том, что просим рассмотреть и приехать к нам в Сочи. 10 таких объектов предлагаем рассмотреть, с учетом двух тренировочных площадок", - цитирует Юрченко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.