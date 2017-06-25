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Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектов

Власти Сочи направят предложения в РФС по 10 спортивным объектам, которые могут использоваться для тренировок российских клубов, а также сборных разных стран, сообщил замглавы города Сергей Юрченко. Ранее вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщал, что власти ведут переговоры об увеличении количества тренировочных сборов клубов РФПЛ в Сочи.

"Мы делали хороший анализ всех тренировочных площадок, которые возможно было бы использовать для тренировок между клубами, сборными, как российскими, так и иностранными. У нас действительно есть, начиная с Лазаревского района Сочи, тренировочные поля, которые действительно используются, на них сейчас тренируются дети. Мы их посмотрим и отберем те, которые необходимы, и выставим предложения РФС о том, что просим рассмотреть и приехать к нам в Сочи. 10 таких объектов предлагаем рассмотреть, с учетом двух тренировочных площадок", - цитирует Юрченко ТАСС.
Сегодня, 16:14
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