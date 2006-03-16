Скаут хоккейной сборной России: отечественные столярные изделия стабильно убоги

Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2), после чего завершила выступление на турнире."А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным", - написал Федотов в фэйсбуке.