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Скаут хоккейной сборной России: отечественные столярные изделия стабильно убоги

Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2), после чего завершила выступление на турнире.

"А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным", - написал Федотов в фэйсбуке.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:18
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№2 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
да так и есть)


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11 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В зеркало смотреть не пробовал?
Регистрация: 23.08.2016
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