Владимир Габулов: до последнего верили, что отыграется у Мексики

Вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики."До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились. Болельщикам спасибо!" -цитирует Габулова пресс-служба сборной России.