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Владимир Габулов: до последнего верили, что отыграется у Мексики

Вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.

"До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились. Болельщикам спасибо!" -
цитирует Габулова пресс-служба сборной России.
Теги: Габулов Сборная Мексики Сборная России
Сегодня, 18:58
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