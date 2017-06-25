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Александр Мостовой: у Васина была фора в 10 метров! Почему он не стал бороться - вопрос

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России (2:1).

"Счёт однозначно не по игре, справедливым исходом была бы ничья. Если в матче с Португалией мы провели два разных тайма, то сегодня в обоих создавали голевые возможности. Переломным моментом стало удаление Юрия Жиркова. Оставалось играть больше 20 минут, всё ещё могло измениться. Мы пропустили после собственных грубых просчётов. Первый мяч был забит из-за ошибки Александра Ерохина, не удержавшего Нестора Араухо. Хотя гол получился случайным. Игрок не бил по воротам — хотел скинуть в центр на набегающего партнёра, но мяч у него свалился и залетел в дальний угол.

А второй мяч… Мне показалось, там ошибка не только Игоря Акинфеева, но и Виктора Васина. Мексиканцы выбивали мяч со своей половины поля, у Васина была фора перед оппонентом около 10 метров! Почему он не стал бороться — большой вопрос. Возможно, Акинфеев что-то ему крикнул. При этом сам вратарь рисковал получить красную карточку — ногой едва не проломил Лосано грудь, человек чудом избежал травмы.

У Игоря Смольникова был отличный момент. Но и у соперника были шансы увеличить счёт. Мексика стоит гораздо выше нас в рейтинге ФИФА. Если учитывать этот факт, можно признать: чуда не случилось. Понравились Жирков и Александр Головин. Оба проделали большой объём работы, хорошо двигались, прессинговали. На фоне остальных они выделялись.

В нашей команде как была перестройка год назад, так и продолжается. Я не ждал от выступления на Кубке конфедераций чего-то особенного. Катастрофы не произошло. Идёт подготовка и сборной, и страны в целом к главному турниру — чемпионату мира — 2018", — цитирует Мостового официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 19:11
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№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:09) #
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Цитата: Kolpino2
При 2-м голе передача была, конечно, классная. У нас, на данный момент, никто в сборной такую сделать не в силах. Да и кто последний, кто мог? Хлестов на Панова в эпической игре супротив француза. А так, защитники отыграли неплохо. Во всяком случае, по сравнению с начинающими Березуцкими (вот где издевательство над болельщиком было). Но, супротив Мексики очень классная передача + начинающий в играх на высоком уровне ЦЗ.


Это обычный вынос и перепуганный вратарь
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59) #
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При 2-м голе передача была, конечно, классная. У нас, на данный момент, никто в сборной такую сделать не в силах. Да и кто последний, кто мог? Хлестов на Панова в эпической игре супротив француза. А так, защитники отыграли неплохо. Во всяком случае, по сравнению с начинающими Березуцкими (вот где издевательство над болельщиком было). Но, супротив Мексики очень классная передача + начинающий в играх на высоком уровне ЦЗ.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так было на всех крупных турнирах,Игарь стабильно косячит

Акинфеев признан худшим вратарем ЧМ-2014

Британское отделение телеканала Eurosport составила символическую сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Единственным российским представителем оказался голкипер Игорь Акинфеев.

По версии издания, из защитников самыми худшими оказались испанец Серхио Рамос, ганец Джон Бойе, португалец Пепе и англичанин Лейтон Бэйнс. Все четверо на турнире откровенно провалились, допустив не по одной ошибке, после которых были пропущены мячи. А Пепе и вовсе умудрился схлопотать красную карточку на ровном месте, боднув немца Томаса Мюллера.
Среди полузащитников "отметились" гондурасец Уилсон Паласиос, капитан сборной Англии Стивен Джеррард, испанец Андрес Иньеста и камерунец Александр Сонг. Все вышеперечисленные являлись главной надеждой своих сборных на ЧМ-2014, однако ничего толкового при построении атак им сделать не удалось, а Сонг даже заработал удаление в матче с Хорватией. Два места в нападении издание отрядило португальскому капитан Криштиану Роналду, забившему один мяч, а также дебютанту сборной Испании Диего Коста, в активе которого заработанный пенальти. Провал Роналду легко объясним травмой игрока, с которой он промучился последние два месяца.
Что касается Акинфеева, то, по факту, он стал виновником двух из трех пропущенных мячей сборной России на турнире. Нелепые ошибки Игорь допустил именно в матче с прямым конкурентами за вторую строчку в группе – Южной Кореей и Алжиром
Напомним, на чемпионате мира в Бразилии сборная России завершила свои выступления уже на стадии группового этапа. В рамках квартета H россияне набрали лишь два очка, сыграв вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1) и проиграв бельгийцам (0:1).
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:43) #
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Да хватит уже.. Акинфеев там косякнул, Акинфеев. Ну почему сложно признать очевидное? Не нужно на него собак вешать. Но можно ведь было просмотреть в таких матчах более высоких голкиперов?
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А у Ван Бастена мяч тоже случайно свалился? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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