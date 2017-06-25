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Александр Мостовой: у Васина была фора в 10 метров! Почему он не стал бороться - вопрос
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России (2:1).
"Счёт однозначно не по игре, справедливым исходом была бы ничья. Если в матче с Португалией мы провели два разных тайма, то сегодня в обоих создавали голевые возможности. Переломным моментом стало удаление Юрия Жиркова. Оставалось играть больше 20 минут, всё ещё могло измениться. Мы пропустили после собственных грубых просчётов. Первый мяч был забит из-за ошибки Александра Ерохина, не удержавшего Нестора Араухо. Хотя гол получился случайным. Игрок не бил по воротам — хотел скинуть в центр на набегающего партнёра, но мяч у него свалился и залетел в дальний угол.
А второй мяч… Мне показалось, там ошибка не только Игоря Акинфеева, но и Виктора Васина. Мексиканцы выбивали мяч со своей половины поля, у Васина была фора перед оппонентом около 10 метров! Почему он не стал бороться — большой вопрос. Возможно, Акинфеев что-то ему крикнул. При этом сам вратарь рисковал получить красную карточку — ногой едва не проломил Лосано грудь, человек чудом избежал травмы.
У Игоря Смольникова был отличный момент. Но и у соперника были шансы увеличить счёт. Мексика стоит гораздо выше нас в рейтинге ФИФА. Если учитывать этот факт, можно признать: чуда не случилось. Понравились Жирков и Александр Головин. Оба проделали большой объём работы, хорошо двигались, прессинговали. На фоне остальных они выделялись.
В нашей команде как была перестройка год назад, так и продолжается. Я не ждал от выступления на Кубке конфедераций чего-то особенного. Катастрофы не произошло. Идёт подготовка и сборной, и страны в целом к главному турниру — чемпионату мира — 2018", — цитирует Мостового официальный сайт УЕФА.
"Счёт однозначно не по игре, справедливым исходом была бы ничья. Если в матче с Португалией мы провели два разных тайма, то сегодня в обоих создавали голевые возможности. Переломным моментом стало удаление Юрия Жиркова. Оставалось играть больше 20 минут, всё ещё могло измениться. Мы пропустили после собственных грубых просчётов. Первый мяч был забит из-за ошибки Александра Ерохина, не удержавшего Нестора Араухо. Хотя гол получился случайным. Игрок не бил по воротам — хотел скинуть в центр на набегающего партнёра, но мяч у него свалился и залетел в дальний угол.
А второй мяч… Мне показалось, там ошибка не только Игоря Акинфеева, но и Виктора Васина. Мексиканцы выбивали мяч со своей половины поля, у Васина была фора перед оппонентом около 10 метров! Почему он не стал бороться — большой вопрос. Возможно, Акинфеев что-то ему крикнул. При этом сам вратарь рисковал получить красную карточку — ногой едва не проломил Лосано грудь, человек чудом избежал травмы.
У Игоря Смольникова был отличный момент. Но и у соперника были шансы увеличить счёт. Мексика стоит гораздо выше нас в рейтинге ФИФА. Если учитывать этот факт, можно признать: чуда не случилось. Понравились Жирков и Александр Головин. Оба проделали большой объём работы, хорошо двигались, прессинговали. На фоне остальных они выделялись.
В нашей команде как была перестройка год назад, так и продолжается. Я не ждал от выступления на Кубке конфедераций чего-то особенного. Катастрофы не произошло. Идёт подготовка и сборной, и страны в целом к главному турниру — чемпионату мира — 2018", — цитирует Мостового официальный сайт УЕФА.
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