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Эдуард Безуглов: претензий к сборной России относительно допинг-контроля у ФИФА не было никогда

Сборная России никогда не нарушала антидопинговых правил, претензий к ней со стороны ФИФА не было, сообщил врач команды Эдуард Безуглов.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

"Нормальные люди давно уже не обращают на публикации в такого рода изданиях. Никаких нарушений со стороны сборной России не было ни до, ни во время, ни после чемпионата мира, их не было и быть не могло. Пробы на том турнире брали специалисты из Лозанны, и непонятно причем здесь вообще наша страна. Претензий к сборной России со стороны ФИФА относительно чемпионата мира не было никогда. Я в первый раз слышу про расследование ФИФА. Ни мне, ни РФС об этом ничего не известно", - цитирует Безуглова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 19:38) #
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Помню, Чикатилло на суде так же говорил - никогда ко мне не было претензий со стороны партийных органов )))))))))))))))))))))))))))))
)))
Регистрация: 7.05.2017
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