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Эдуард Безуглов: претензий к сборной России относительно допинг-контроля у ФИФА не было никогда
Сборная России никогда не нарушала антидопинговых правил, претензий к ней со стороны ФИФА не было, сообщил врач команды Эдуард Безуглов.
Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.
"Нормальные люди давно уже не обращают на публикации в такого рода изданиях. Никаких нарушений со стороны сборной России не было ни до, ни во время, ни после чемпионата мира, их не было и быть не могло. Пробы на том турнире брали специалисты из Лозанны, и непонятно причем здесь вообще наша страна. Претензий к сборной России со стороны ФИФА относительно чемпионата мира не было никогда. Я в первый раз слышу про расследование ФИФА. Ни мне, ни РФС об этом ничего не известно", - цитирует Безуглова ТАСС.
Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.
"Нормальные люди давно уже не обращают на публикации в такого рода изданиях. Никаких нарушений со стороны сборной России не было ни до, ни во время, ни после чемпионата мира, их не было и быть не могло. Пробы на том турнире брали специалисты из Лозанны, и непонятно причем здесь вообще наша страна. Претензий к сборной России со стороны ФИФА относительно чемпионата мира не было никогда. Я в первый раз слышу про расследование ФИФА. Ни мне, ни РФС об этом ничего не известно", - цитирует Безуглова ТАСС.
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