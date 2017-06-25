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Александр Кокорин: не считаю корректным комментировать игру сборной России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что переживал за сборную России на Кубке конфедераций-2017, которая завершила выступления на турнире после вчерашнего поражения от Мексики (1:2).

– Вы следили за выступлением сборной на Кубке конфедераций? Как вам игра россиян?

– Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи "Зенита", здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 22:02
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