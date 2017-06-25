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Йоахим Лев: Акинфеев порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что давно уважает вратаря сборной России Игоря Акинфеева.
– Кто бы из игроков команды Черчесова мог бы заиграть в бундеслиге?
– В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас... Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря. Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде.
"Спорт-Экспресс"
– Кто бы из игроков команды Черчесова мог бы заиграть в бундеслиге?
– В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас... Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря. Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде.
"Спорт-Экспресс"
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