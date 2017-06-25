Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ангелос Постекоглу: турнир был прекрасным с точки зрения организации

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу прокомментировал выступление своей команды на Кубке Конфедераций.

"Мы очень разочарованы, турнир был прекрасным с точки зрения организации и с точки зрения объектов. У нас не было никаких проблем и никаких трудностей. К сожалению, нам не удалось выйти из группы. Мы знали, что каждый матч будет трудным, выложились в первых двух играх. Но сборная Чили - это команда мирового уровня, нам потребовалось поменять состав, надо отдать должное ребятам, которые вышли на поле, они даже превысили ожидания, они проявили себя очень хорошо", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 22:41
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.