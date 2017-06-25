Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Николай Валуев: публичные люди всегда должны следить за своим языком

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что публичные люди всегда должны следить за своими словами.

В субботу в Казани сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил "дать в морду" полузащитнику.

"В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел", - цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".
Теги: Лебедев Сборная России Жирков
Сегодня, 23:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.