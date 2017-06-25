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Николай Валуев: публичные люди всегда должны следить за своим языком
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что публичные люди всегда должны следить за своими словами.
В субботу в Казани сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил "дать в морду" полузащитнику.
"В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел", - цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".
В субботу в Казани сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил "дать в морду" полузащитнику.
"В адрес футболистов многое можно сказать. Но публичные люди всегда должны следить за своими словами, за своим языком, это правило. А если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное. Что касается самой игры с мексиканцами, то я ее не смотрел", - цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".
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