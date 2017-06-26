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Генеральный секретарь ФИФА Самура посетит старейшую мечеть Казани
Генеральный секретарь ФИФА сенегалка Фатма Самура 27 июня посетит старейшую мечеть Казани аль-Марджани. Об этом сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин.
В среду, 28 июня, Казань примет первый полуфинал Кубка конфедераций - на "Казань-Арене" встретятся сборные Португалии и Чили.
"Сейчас мы готовимся к тому, что завтра мечеть аль-Марджани посетит Фатма Самура, она мусульманка. Несколько дней назад наши братья из Ассоциации предпринимателей-мусульман России провели ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан - прим.) для нее в Санкт-Петербурге.
Но мы рады гостям не только во время Кубка конфедераций, мы готовы принимать их круглый год", - отметил он.
Мечеть аль-Марджани - старейшая в Казани, она была построена во второй половине XVIII века. Мечеть находится в Старо-Татарской слободе и остается историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане.
Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа, полуфинал станет последней встречей, которая пройдет в городе в рамках турнира.
В среду, 28 июня, Казань примет первый полуфинал Кубка конфедераций - на "Казань-Арене" встретятся сборные Португалии и Чили.
"Сейчас мы готовимся к тому, что завтра мечеть аль-Марджани посетит Фатма Самура, она мусульманка. Несколько дней назад наши братья из Ассоциации предпринимателей-мусульман России провели ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан - прим.) для нее в Санкт-Петербурге.
Но мы рады гостям не только во время Кубка конфедераций, мы готовы принимать их круглый год", - отметил он.
Мечеть аль-Марджани - старейшая в Казани, она была построена во второй половине XVIII века. Мечеть находится в Старо-Татарской слободе и остается историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане.
Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа, полуфинал станет последней встречей, которая пройдет в городе в рамках турнира.
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