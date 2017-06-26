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Ролан Гусев: думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что Кубок Конфедераций выиграет команда Португалии.

"Очень интересные полуфинальные пары на Кубке конфедераций, будет яркий футбол. Все эти четыре сборные мне очень понравились. Те команды, которые должны были выйти в полуфинал турнира, и оказались там. Все закономерно, к сожалению, для нашей сборной. Думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии. Очень сложно предугадать, кто в итоге выиграет Кубок конфедераций. Считаю, что победят все-таки португальцы. Криштиану Роналду сейчас в прекрасной форме", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
Теги: Гусев Сборная Португалии Сборная Германии
Сегодня, 16:37
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