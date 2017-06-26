Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Маклаков: Черчесову надо подумать об основном вратаре сборной

Известный актёр Алексей Маклаков поделился ожиданиями от будущего выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и подвёл итоги выступления на прошедшем Кубке конфедераций, на котором россияне не смогли выйти из группы.

"Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда — тоже.

К сожалению, из-за системы "осень-весна" в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.

Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно всё преимущество упустить", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 17:12
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черчесову надо поубавить высокомерие и надувание щёк и наигрывать состав на ЧМ. Если,конечно,его оставят на тренерском мостике.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо подумать об основном вратаре сборной

А зачем о нём думать? Он же великий вратарь о побиватель всевозможных рекордов. Ну а то, что рукожоп, так что ему повесится чтоли? :))))
Регистрация: 8.02.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.