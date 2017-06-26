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Алексей Маклаков: Черчесову надо подумать об основном вратаре сборной
Известный актёр Алексей Маклаков поделился ожиданиями от будущего выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и подвёл итоги выступления на прошедшем Кубке конфедераций, на котором россияне не смогли выйти из группы.
"Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда — тоже.
К сожалению, из-за системы "осень-весна" в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.
Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно всё преимущество упустить", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
"Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда — тоже.
К сожалению, из-за системы "осень-весна" в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.
Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно всё преимущество упустить", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
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