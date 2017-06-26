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Валерий Газзаев: выступление сборной России на Кубке конфедераций - это провал

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.

"С точки зрения результата, конечно, это провал. Но есть и положительные моменты. Тренерский состав дал возможность всем проявить себя кандидатам, которые претендуют на место в национальной сборной. По каждому игроку тренеры составили мнение...", - цитирует Газзаева "Комсомольская правда".
Теги: Газзаев Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:05
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9
(0)
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно это провал. Да, сб России слабее Мексики и Португалии, но ведь дома играли. Если они так дома играют, что произошло бы в другой стране? Проигрыш Новой Зеландии?
Цитата: ALI BABA
Вот все их желания сбылись. Мало того,играли то они достойно,и в каждом матче бились! (чего не было видно на ЧМ и ЧЕ)
P.S. Можно ещё и про невезение сказать- почти все голы,ошибки Акинфеева! +травмы ведущих игроков!


Синдром неудачника. Ни в чем не виноват, просто не повезло в жизни.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лавров обещал сюрприз, балабол...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: interested
Да никакой не провал, Валера. Всё было прогнозируемо. На чудо, конечно, надеялись, но выше головы не прыгнешь. Всё согласно рейтингу.

Я ,тоже,не понимаю тех,кто про провал говорит! Помню,когда на ЧМ и ЧЕ,когда наши играли намного,НАМНОГО,хуже (были самыми худшими среди всех),на этом же сайте-90% говорили,что надо омолодить состав,оставив 2-3 стариков! Пусть,мол,будут проигрывать крупно,но зато опыта набираться перед ЧМ!
Вот все их желания сбылись. Мало того,играли то они достойно,и в каждом матче бились! (чего не было видно на ЧМ и ЧЕ)
P.S. Можно ещё и про невезение сказать- почти все голы,ошибки Акинфеева! +травмы ведущих игроков!
Регистрация: 9.09.2013
№6 Написал: casabl (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (6)

Провал был бы , если бы все время играли на уровне, скажем, Чили, Италии.А так.... Что требовать с инвалидов футбольного труда?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (8)

Чудо не произошло! Не смогли прыгнуть с 63 места в квалификации в полуфинал кубка Конфедераций! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
скажи спасибо Игарю...
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Провал был во Франции в 2016.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: interested (Сегодня, 21:09) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да никакой не провал, Валера. Всё было прогнозируемо. На чудо, конечно, надеялись, но выше головы не прыгнешь. Всё согласно рейтингу.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Виталий Горов (Сегодня, 21:08) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 26.06.2017
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