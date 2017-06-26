Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу (4)
Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу (4)
19:33
Сборная Португалии прибыла в Казань (2)
Сборная Португалии прибыла в Казань (2)
13:00
Валерий Газзаев: обещали, что мы всех порвем, а получилось, что порвали только собственные штаны (26)
Валерий Газзаев: обещали, что мы всех порвем, а получилось, что порвали только собственные штаны (26)
12:57
Василий Уткин - о посещаемости Кубка конфедераций: это меньше, чем у меня читателей в твиттере (6)
Василий Уткин - о посещаемости Кубка конфедераций: это меньше, чем у меня читателей в твиттере (6)
12:54
Денис Глушаков: если продолжим играть с таким же желанием, то в стране все будет хорошо с футболом (14)
Денис Глушаков: если продолжим играть с таким же желанием, то в стране все будет хорошо с футболом (14)
Гагарина, Крид и DJ Smash примут участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций
Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций, которая состоится в Санкт-Петербурге 2 июля перед финалом турнира. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете "Россия-2018".
Церемония закрытия отправит зрителей в путешествие во времени и начинается с запуска часов.
Хореографом-постановщиком первого эпизода стал финалист проектов "Танцуй на Первом" и "Танцы на ТНТ", артист Санкт-Петербургского театра "Ленинград Центр" Станислав Литвинов. "Режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов доверил мне постановку хореографии еще одного эпизода, который также имеет отношение к путешествию, но уже не только по времени, но и по истории Кубка конфедераций. Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного", - рассказал Литвинов.
Эпизод под названием "Балетный класс" готовит лауреат высшей театральной премии "Золотой Софит" и "Душа танца", заслуженная артистка России балерина Вера Арбузова. В церемонии открытия Кубка конфедераций она исполнила сольную партию жар-птицы, а в рамках церемонии закрытия выступает в качестве хореографа-постановщика эпизода, посвященного российскому балету.
"В церемонии задействованы лучшие артисты не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, и из других регионов - более тысячи артистов", - сказал в заключение Литвинов.
Церемония закрытия отправит зрителей в путешествие во времени и начинается с запуска часов.
Хореографом-постановщиком первого эпизода стал финалист проектов "Танцуй на Первом" и "Танцы на ТНТ", артист Санкт-Петербургского театра "Ленинград Центр" Станислав Литвинов. "Режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов доверил мне постановку хореографии еще одного эпизода, который также имеет отношение к путешествию, но уже не только по времени, но и по истории Кубка конфедераций. Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного", - рассказал Литвинов.
Эпизод под названием "Балетный класс" готовит лауреат высшей театральной премии "Золотой Софит" и "Душа танца", заслуженная артистка России балерина Вера Арбузова. В церемонии открытия Кубка конфедераций она исполнила сольную партию жар-птицы, а в рамках церемонии закрытия выступает в качестве хореографа-постановщика эпизода, посвященного российскому балету.
"В церемонии задействованы лучшие артисты не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, и из других регионов - более тысячи артистов", - сказал в заключение Литвинов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.