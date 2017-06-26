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Сергей Белоголовцев: мне кажется, что Акинфеев должен был уйти из сборной после ЧМ-2014

Актёр и шоумен Сергей Белоголовцев прокомментировал игру сборной России на Кубке конфедераций, а также высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

"Уже приятно, что люди не машут руками и не кричат о том, чтобы разогнать сборную. Я считаю, что сборная оживает. У нас есть вполне конкурентоспособные ребята, которые пока, может, и не набрали кондиций, но они есть. Например Васин. Также при всём моём безграничном уважении к Акинфиеву мне кажется, что он должен был уйти из сборной после ЧМ в Бразилии. Мы все помним его великолепную игру в чемпионате страны, в России он прекрасен и хозяин поля, но в сборной это ушло. Есть прекрасный Александр Беленов, который вырос в высококлассного игрока европейского уровня, есть Ребров. Мне кажется, что с вратарями у нас проблем нет.

Если судить по последним играм, то у нашей сборной, безусловно, есть прогресс, также у неё появилось желание играть, какая-то зубастость, исчезла некая обречённость. По-моему, прогресс у сборной виден, и болельщики это оценили. Я думаю, что сейчас даже больше позитивных отзывов, чем негативных. Пусть мы и не вышли из группы, но не надо забывать, что Кубок конфедераций — это соревнование чемпионов. Что касается Станислава Черчесова, то я пока не увидел какой-то концепции, почерка, как, например, у Бердыева, Романцева или у Слуцкого. Однако вполне возможно, что скоро это появится. Тут я не возьмусь осуждать тренера.

Думаю, что сборная России будет крепчать. Несомненно, она будет по-другому играть на чемпионате мира. Мне кажется, что на чемпионате мира мы точно выйдем из группы и, возможно, даже пройдём в следующую стадию. Считаю, что у сборной есть будущее и она порадует нас на домашнем чемпионате мира", - цитирует Белоголовцева "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:34
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4
(1)
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем уходить? Если он плохо играет, можно взять его вторым-третьим вратарем, или вообще не вызывать... Что за крайности, что за бред? Хотя...это же Белоголовцев. Судя по тому что он верит в выход сборной из группы ЧМ, а также называет среди главных кандидатов во вратари сборной Реброва (Реброва млять!) он слабоумный...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Master_______R Москва (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Red_Dragon
Red_Dragon

Я вот тоже считаю,что Игорю надо уступить место кому-то другому в сборной!


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...
Регистрация: 9.03.2013
№2 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
ну а что еще ждать от свиньи
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Hitman (Вчера, 23:39) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
согласен полностью,но на то он и осел что упрямый,столько шансов никому не давали и он все их бездарно запорол
Регистрация: 20.04.2017
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