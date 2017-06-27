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Агент: Ари хочет выступить за сборную России на ЧМ-2018

Агент нападающего Ари Оливер Кабрера рассказал, что игрок хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира в 2018 году.

"Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира.

Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 16:24
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(3)
№21 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 18:31) #
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Цитата: Bender
БИБИЗЯН НА КУЙ !!!

а тебя никто и не зовет.
Регистрация: 2.03.2017
№20 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:27) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо» М
Только не это. Честнее своими ногорукожопами позориться, они хоть свои- родные.
Регистрация: 19.10.2008
№19 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:22) #
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Цитата: foxship
Цитата: Ditrih
лучше уж Ари,чем наши кривоногие

Как? А вы посмотрите на его ноги.
Кавалерист.

Значит в Армии должен отслужить, потом в сборную. Дума готовит присягу для таких сограждан. Должен нести все положенные обязанности гражданина России. Уже были и Рой Джонс и Монсон и актеры, которые выбросили российский паспорт. А вообще большего унижения России придумать трудно. Из 100 миллионов граждан не можем 20 человек найти достойных. Может что-то не так в нашей филармонии? Еще и Гильерми присосался к халявной кормушке. Особенно его игра с ЦСКА впечатлила. Нужно дать возможность играть Луневу, Медведеву и Синицыну. А иностранцев в Сирию воевать, если такие патриоты.
Регистрация: 17.04.2017
№18 Написал: петя365 (Сегодня, 18:20) #
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Цитата: Barmaley
и болельщиков надо натурализовать бразильских.

Лучше всю Бразилию, если они нас тоже натурализуют
Когда они посадят тут всех презиков - поменяемся обратно )))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Ростов»
БИБИЗЯН НА КУЙ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№16 Написал: петя365 (Сегодня, 18:16) #
  • +1
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Цитата: olega74
"его" это чья зарплата?

Не твоя - а ЕГО
Его по закону, а не украденная, как у депутата
Регистрация: 7.05.2017
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:16) #
  • +1
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Ну тогда и болельщиков надо натурализовать бразильских. Половина Россиян и так будет за бразильцев болеть. А если с ним не выйдут из группы, то от...ть его сзади по лысой башке.
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: olega74 москва (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петя365
Цитата: olega74
я тоже хочу!!! )

Ты хочешь не выступать, ты хочешь получать его зарплату -но для этого хоть что нибудь надо сделать - минимум купить пистолет и встретить его после получки


во-первых - не ты!
во-вторых - вы так себе, мягко говоря, экстрасенс(((
в-третьих - "его" это чья зарплата?
Регистрация: 25.04.2009
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пошел на хрен
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ditrih
лучше уж Ари,чем наши кривоногие

Как? А вы посмотрите на его ноги.
Кавалерист.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
в отличии от Смолова, этот парень в ворота попадает!

Зачем чушь то писать,дядь?У смолова 17 мячей у ари 10 blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№10 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:26) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
лучше уж Ари,чем наши кривоногие
Регистрация: 1.06.2014
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть на Копакабане выступает, деятель! Своих ненадёжных хватает.
Регистрация: 30.11.2013
№8 Написал: петя365 (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: olega74
я тоже хочу!!! )

Ты хочешь не выступать, ты хочешь получать его зарплату -но для этого хоть что нибудь надо сделать - минимум купить пистолет и встретить его после получки
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:48) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
в отличии от Смолова, этот парень в ворота попадает!
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: olega74 москва (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
я тоже хочу!!! )))))))))))))
Регистрация: 25.04.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Пфффффффффф, свободен нах. Своих лентяев достаточно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (9)
online

Каждой Ари по харе.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Skyline
этого еще не хватало

Это только начало
Мутко ведёт переговоры Мукункой (((
Больше никого не нашёл, а Севкорейцев Вова не хочет - боится )))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:35) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А Россия хочет чтобы за неё выступал Ари?!
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:29) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
этого еще не хватало


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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