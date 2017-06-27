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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Йоан Молло: Путин в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло поделился впечатлениями от жизни в России.
– Вы правда можете принять российское гражданство?
– Это только слухи.
– Но если бы вам предложили, согласились?
– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Я был счастлив в "Крыльях", я счастлив в "Зените", и это самое главное. Россия дала мне все.
Я учу русский, потому что живу и работаю в России. Всего я знаю четыре языка, и это большой плюс. Каждый урок учу новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – "возможность".
– Что вам нравится в России и что не нравится?
– Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. Плохо играть в минус 20 и снег. Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну.
"Матч ТВ"
– Вы правда можете принять российское гражданство?
– Это только слухи.
– Но если бы вам предложили, согласились?
– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Я был счастлив в "Крыльях", я счастлив в "Зените", и это самое главное. Россия дала мне все.
Я учу русский, потому что живу и работаю в России. Всего я знаю четыре языка, и это большой плюс. Каждый урок учу новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – "возможность".
– Что вам нравится в России и что не нравится?
– Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. Плохо играть в минус 20 и снег. Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну.
"Матч ТВ"
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