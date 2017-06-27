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Йоан Молло: Путин в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы правда можете принять российское гражданство?

– Это только слухи.

– Но если бы вам предложили, согласились?

– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Я был счастлив в "Крыльях", я счастлив в "Зените", и это самое главное. Россия дала мне все.

Я учу русский, потому что живу и работаю в России. Всего я знаю четыре языка, и это большой плюс. Каждый урок учу новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – "возможность".

– Что вам нравится в России и что не нравится?

– Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. Плохо играть в минус 20 и снег. Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну.

"Матч ТВ"
Теги: Молло Путин
Сегодня, 17:06
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(4)
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 17:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
"... Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит"

Так может его и Дворковича выпустим вместо Кокорина и Дзюбы.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (5)

Совсем oxyeла свинья чумазая - подкатывает свою грязную мошонку к самому Солнцеликому Владимиру Красно Солнышко Под Северным Сиянием.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: SHIGA
ся страна работает на его форму

Пора уже скинуться бабушкам с пенсии ему на мавзолей - и дедушкам
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:31) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
так вся страна работает на его форму joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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