Йоан Молло: Путин в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло поделился впечатлениями от жизни в России.– Это только слухи.– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Я был счастлив в "Крыльях", я счастлив в "Зените", и это самое главное. Россия дала мне все.Я учу русский, потому что живу и работаю в России. Всего я знаю четыре языка, и это большой плюс. Каждый урок учу новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – "возможность".– Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. Плохо играть в минус 20 и снег. Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну.