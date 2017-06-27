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Григорий Иванов: "Зенит" не делал предложений по Ильину
Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что нападающий Владимир Ильин может в ближайшее время стать игроком "Зенита".
"Я ничего об этом не знаю. "Зенит" не делал предложений по Владимиру. Он остается нашим игроком", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
"Я ничего об этом не знаю. "Зенит" не делал предложений по Владимиру. Он остается нашим игроком", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
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