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Григорий Иванов: "Зенит" не делал предложений по Ильину

Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что нападающий Владимир Ильин может в ближайшее время стать игроком "Зенита".

"Я ничего об этом не знаю. "Зенит" не делал предложений по Владимиру. Он остается нашим игроком", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Ильин Урал Зенит
Сегодня, 20:11
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