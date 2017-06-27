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Виталий Мутко: доклад ФИФА опубликован, никаких вопросов к России нет

Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии подтвердил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года в соответствии со всеми нормами.

"Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось.

Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки", - сказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, которого цитирует ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:38
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