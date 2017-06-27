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Алексей Сорокин: доклад Гарсии доказывает несостоятельность претензий западных СМИ

Доклад Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 23:20
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