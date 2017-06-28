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Фатма Самура: Кубок конфедераций организован отлично, а ЧМ-2018 пройдет еще лучше

Организация Кубка конфедераций находится на высочайшем уровне, а чемпионат мира 2018 года пройдет еще лучше, заявил генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Здорово быть в Казани во время турнира, который привлекает внимание многих людей. Все проходит хорошо, организация отвечает всем ожиданиям. Уверена, что чемпионат мира пройдет еще лучше", - цитирует Самуру ТАСС.
Сегодня, 17:10
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