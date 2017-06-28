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Алексей Смертин: болельщики должны поддерживать свою команду, а не болеть против соперника

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, как в России борются с расизмом.

"У нас отличная возможность показать гостеприимство. Гости смогут составить своё мнение о России в следующем году. Что делается в борьбе с расизмом? Это вопрос образования людей. Мы работаем над этим. Задача — создать атмосферу дружелюбия. Болельщики должны поддерживать свою команду, а не болеть против соперника", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
Теги: Смертин
Сегодня, 17:36
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