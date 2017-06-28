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В Германии раздумывают над выбором Сочи, как города базирования сборной на ЧМ-2018

Сочи соответствует необходимым требованиям, которые выдвигала сборная Германии при выборе базы для размещения во время ЧМ-2018, сообщил в среду президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в ходе встречи с мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

"Хочу подчеркнуть значимость вашего стадиона, он прекрасный, ухоженный, очень удобный для игры.. Насчет того, чтобы Сочи стал базой команды Германии на чемпионате мира 2018 года в конечном итоге будет решать главный тренер. Но скажу со своей стороны, что Сочи предоставляет все необходимые условия", - цитирует Гринделя ТАСС.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 18:12
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№1 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Волгоград давайте


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
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