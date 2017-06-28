Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: уже поздно отменять лимит, нужно было делать это восемь лет назад

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин затруднился дать оценку выступлению сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

"Я бы не поставил сборной России ни "отлично", ни "хорошо", ни "удовлетворительно", ни оценил бы выступление как провал. Я не могу оценить то, что было ожидаемо. Все говорили, что если мы выйдем из группы, то это будет хорошо, а если нет – то это будет нормально. Даже не могу подобрать слово, чтобы оценить выступление российской команды, потому что никто и не ожидал, что мы выйдем из группы. Я не настроен скептически, это реальная оценка. Не надо говорить о том, что мог сделать Черчесов, а Черчесов и вся команда – не пропускать гол от Мексики, к примеру. И претензий бы было меньше. Со всех надо спрашивать – что могли сделать или почему не сделали. Матч с Новой Зеландии… Это самая слабая команда турнира. Игра с Португалией не впечатлила, а встреча с Мексикой понравилась. Считаю, что с Мексикой был возможно лучший матч нашей команды даже не на турнире, а вообще за все время при Станислава Саламовиче. Это был лучший поединок с точки зрения игры, прессинга, атаки.

Ошибка Акинфеева? Но он и спасал. Говорить, что у нас есть другой вратарь, и он будет нас всегда спасать – таких нет. Грубейшие ошибки были не только у Акинфеева, но и в моментах, когда мы не забивали. Ну, не рассчитал. Возможно не все футболисты этой команды будут на чемпионате мира – кто-то сдаст, кто-то прибавит, в этом и есть сборная, она меняется. Вот такие у нас футболисты, такой у нас уровень. Дальше что? Создайте конкуренцию, например, отмените лимит. Но уже поздно. Сейчас от этого уже ничего не изменится. Это нужно было сделать восемь лет назад", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 23:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.