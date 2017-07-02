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Андре Силва: нам удалось победить, и это главное

Полузащитник сборной Португалии Андре Силва прокомментировал победу своей команды в матче против Мексики (2:1).

"Непосредственно перед пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился. Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат", - цитирует Силву ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 22:04
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