Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артуро Видаль: немножко грустно, мы проиграли, но всё равно довольны собой

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 с Германией.

"Немножко грустно, мы проиграли, но всё равно довольны собой. Команда делала что могла, но мы не выиграли финал. Что ж, бывает. Посмотрим, что будет в следующий раз. Конечно, мы хотим в следующие
разы выиграть.

В финале соперники были равны. Сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала. Ожидаем, что в следующем году на чемпионате мира сборная Чили добьётся большего. Довольны своей игрой, будем продолжать выступать уверенно и сильно. Наша команда стала как семья", - цитирует Видаля "Чемпионат.сом".
Теги: Видаль Сборная Чили Сборная Германии
Сегодня, 20:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.