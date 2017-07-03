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Эмре Джан: сборная Германии нереально счастлива, что выиграла Кубок конфедераций!

Защитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций – 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой немцев со счётом 1:0.

"Мы нереально счастливы, что выиграли Кубок конфедераций! Каждый приложил максимум усилий и проделал невероятную работу здесь, чтобы заполучить этот трофей", - цитирует Джана "Чемпионат.сом".
Теги: Джан Сборная Германии
Сегодня, 20:44
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