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Алексей Сорокин: у нас хорошая посещаемость Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что доволен заполняемостью стадионов на Кубке конфедераций – 2017 в России.

"Абсолютно довольны, у нас очень хорошие показатели. Мы не скрываем, что иностранцев приехало не ошеломляющее количество. Гораздо больше зарубежных болельщиков посетят нас в следующем году.

По сути для поддержки чужих сборных, которую осуществляли наши зрители, цифры посещаемости впечатляющие", - цитирует Сорокина "Газета.ру".
Теги: Сорокин
Сегодня, 21:16
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