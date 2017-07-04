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Более 40 тысяч иностранцев поставлены на миграционный учет во время Кубка конфедераций
МВД РФ поставило на миграционный учет более 40 тысяч иностранцев в период проведения в России Кубка конфедераций в городах - организаторах турнира.
"Организовано дополнительное дежурство сотрудников в территориальных ОВД для постановки на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих на спортивное мероприятие. В городах - организаторах турнира поставлено 40374 иностранных граждан, в том числе на объектах гостиничного комплекса 23123 человека", - цитирует слова официального представителя МВД Ирины Волк ТАСС.
"Организовано дополнительное дежурство сотрудников в территориальных ОВД для постановки на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих на спортивное мероприятие. В городах - организаторах турнира поставлено 40374 иностранных граждан, в том числе на объектах гостиничного комплекса 23123 человека", - цитирует слова официального представителя МВД Ирины Волк ТАСС.
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