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Более 40 тысяч иностранцев поставлены на миграционный учет во время Кубка конфедераций

МВД РФ поставило на миграционный учет более 40 тысяч иностранцев в период проведения в России Кубка конфедераций в городах - организаторах турнира.

"Организовано дополнительное дежурство сотрудников в территориальных ОВД для постановки на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих на спортивное мероприятие. В городах - организаторах турнира поставлено 40374 иностранных граждан, в том числе на объектах гостиничного комплекса 23123 человека", - цитирует слова официального представителя МВД Ирины Волк ТАСС.
Сегодня, 21:26
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:14) #
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Поганые англикашки пишут, что никто не приехал...Ущербы!))
Регистрация: 28.05.2014
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