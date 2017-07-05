Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игроки сборной России не получат премиальные за участие в Кубке конфедераций

Футболисты сборной России не получат премиальные за участие в Кубке конфедераций.

"Премиальные должны были получить за выход из подгруппы, так что нет", - цитирует президента РФС Виталия Мутко "Интерфакс".

На Кубке конфедераций сборная России провела три матча.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:05
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Пивовед
скоро за выход из группы орденами будут награждать.


Теркин тоже того, футболер?
Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
online

чапаев;- ребята! птицам деньги нужны?....нет! вась .иван ...зачем птицам деньги! ...так вот орлы мы с фурмановым ваши деньги пропили!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
скоро за выход из группы орденами будут награждать.

Но медаль " За мужество " почему бы не дать,в смысле "наградить"?
К черту деньги,но на медальку-то сурьозна нафутболерили!
Ошибка понимаешь ли...
Нельзя так целенаправленно, в лучшем бендеровском стиле бравого англоязычного укро-моториста ложить или класть на прокрустово ложе весь цвет нашего футбола?!?
Антипатриотично это!
Нельзя!
Это вам так не пройдёт!
Россия помнит своих непризнанных Героев!
И чтит их память скорбным молчанием...?


--------------------
" И отдельно,с большим наслаждением
Я кладу на московский # Спартак # ! ! ! "
Регистрация: 3.06.2012
№4 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дзю знал, что так будет, потому и свалил


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№3 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ребята старались,выложились до носочков и тут такая неблагодарность...
Мутко и его компашка целенаправленно, вкупе с Пером Порошенкой , убивают наш славный российский Футбольный Мячик!


--------------------
" И отдельно,с большим наслаждением
Я кладу на московский # Спартак # ! ! ! "
Регистрация: 3.06.2012
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Девиз нашей сборной: "Главное - не победа, а участие".

Этот слоган можно и на автобусы к ЧМ разместить.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
скоро за выход из группы орденами будут награждать.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.