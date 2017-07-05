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Виталий Мутко: претензий к Черчесову по итогам Кубка конфедераций нет

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что претензий к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову по итогам Кубка конфедераций нет.

"Работа в сборной России будет продолжаться. В сентябре команда проведет сбор, посмотрим других футболистов. Впереди большой вызов - домашний чемпионат мира, надо показать достойную игру.

У меня нет больших замечаний к работе главного тренера сборной. Мы видим, с какой самоотдачей он работает, он постоянно находится в контакте с игроками, в курсе их дел, переходов, карьерного роста. Нам не хватает высококлассных футболистов с большим опытом, лидеров, которые могли бы вести команду в сложную минуту в одиночку. Есть потенциал, но некоторые футболисты не раскрылись в силу разных причин, нам просто надо реализовать его, подготовиться и поддерживать команду, несмотря на ограниченный выбор", - сказал Мутко в эфире телеканала "Россия-24".
Теги: Мутко Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:35
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7
(0)
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да какие уж претензии...остается мечтать чтобы американские уроды из ВАДА дисквалифицировали нашу сборную и она не позорила бы страну на чм

Цитата: Коляс
Экономика в жопе - претензий нет. Правительство ворует - претензий нет.

А подробности можно?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
сказал Мутко в эфире телеканала "Россия-24".


На этом канале всегда всё ок. Экономика в жопе - претензий нет. Правительство ворует - претензий нет.
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
он постоянно находится в контакте с игроками

Посылает их кого на х..,кого в п....


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: ачуда (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (7)

За свою задницу опасаешься вот и замечаний к ГТ нет, а у нас болельщиков есть, это позорный проигрыш дома Мексике, за счет двух ляпов Рукожопа и малохольного васюна, необязательное удаление жирика. Командной игры и импровизации нет, при отвратительной игре в пас, мяч отскакивает от деревьев или летит в аут.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Академия
конечно, он же выполнил задачу минимум, не вышел из группы

так разве это задачей назвать можно?)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: kruga (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а у меня есть. И к тебе, мутко, есть претензии. Даже физические замечания. Куда нести?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (4)

конечно, он же выполнил задачу минимум, не вышел из группы
Регистрация: 20.06.2016
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