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В екатеринбургском аэропорте появилась инсталляция к ЧМ-2018

Инсталляция к чемпионату мира 2018 появилась на привокзальной площади аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"На привокзальной площади аэропорта Кольцово установлена инсталляция RUSSIA2018, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год Екатеринбургу, как и 10 другим городам России, предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу. Длина инсталляции - 15 метров, высота - 1,8 метра. Она заняла свое место на прилегающей к VIP-терминалу аэропорта части привокзальной площади", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По данным пресс-службы, в 2018 году VIP-терминал будет использоваться для обслуживания специальных клиентских групп ФИФА, таких как руководство ассоциации и делегации команд.

"Инсталляции RUSSIA2018 устанавливаются в важных для городов - организаторов чемпионата мира местах. В Екатеринбурге она также есть на Плотинке, в Сочи - в Олимпийском парке, в Калининграде - у Музея мирового океана и так далее", - резюмировали в пресс-службе.
Сегодня, 19:51
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