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Волгоградские отели готовы принять 21 тысячу гостей ЧМ-2018

Волгограда и близлежащих городов готовы разместить 21 тысячу гостей и болельщиков чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Волгограде и близлежащих городах и райцентрах уже подготовлено более 21 тысячи мест размещения в гостиницах различных категорий. Волгоградские гостиницы прошли в преддверии турнира классификацию, три из них получили категорию "5 звезд", десять - "4 звезды", 32 - "3 звезды" и 18 гостиниц - "2 звезды". Также подготовлены мини-отели и хостелы", - сказал глава Волгоградского регионального союза туриндустрии Алексей Растегаев.
Сегодня, 00:27
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