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Эрмитаж оставил себе кота-предсказателя, чтобы делать прогнозы на ЧМ-2018

Государственный Эрмитаж отказался отдать своего кота, футбольного предсказателя Ахилла новому хозяину. Через год Ахилл будет прогнозировать результаты матчей чемпионата мира - 2018, сообщили ТАСС представители музея и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

"Кот действительно оказался прорицателем, он угадал почти все матчи. Надеемся, что в следующем году он тоже нас не подведет. За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях", - сказал Мушкарев.

Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче, второй прогноз не сбылся - он предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но команды сыграли вничью. Организаторы предсказаний отметили, что, скорее всего, это была ошибка в интерпретации его поведения, к тому же опции "ничья" в сценарии не предусмотрено. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии.
Сегодня, 17:23
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№3 Написал: Лидер (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
его там мыши не спиздят....?

Главное, чтоб бомжи не сожрали


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Людям нечем заняться.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 17:25) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
его там мыши не спиздят....?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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