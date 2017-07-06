Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
11:52
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
10:59
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Эрмитаж оставил себе кота-предсказателя, чтобы делать прогнозы на ЧМ-2018
Государственный Эрмитаж отказался отдать своего кота, футбольного предсказателя Ахилла новому хозяину. Через год Ахилл будет прогнозировать результаты матчей чемпионата мира - 2018, сообщили ТАСС представители музея и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.
"Кот действительно оказался прорицателем, он угадал почти все матчи. Надеемся, что в следующем году он тоже нас не подведет. За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях", - сказал Мушкарев.
Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче, второй прогноз не сбылся - он предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но команды сыграли вничью. Организаторы предсказаний отметили, что, скорее всего, это была ошибка в интерпретации его поведения, к тому же опции "ничья" в сценарии не предусмотрено. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии.
"Кот действительно оказался прорицателем, он угадал почти все матчи. Надеемся, что в следующем году он тоже нас не подведет. За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях", - сказал Мушкарев.
Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче, второй прогноз не сбылся - он предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но команды сыграли вничью. Организаторы предсказаний отметили, что, скорее всего, это была ошибка в интерпретации его поведения, к тому же опции "ничья" в сценарии не предусмотрено. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.