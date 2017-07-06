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Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018
Председатель оргкомитета "Россия 2018", вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что чемпионат мира в России пройдёт на самом высоком уровне.
"Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Ещё 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.
Я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион "Лужники", на котором пройдёт церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Ещё 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.
Я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион "Лужники", на котором пройдёт церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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