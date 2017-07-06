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Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета "Россия 2018", вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что чемпионат мира в России пройдёт на самом высоком уровне.

"Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Ещё 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.

Я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион "Лужники", на котором пройдёт церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу", — цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 18:12
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23
(1)
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хоть ты лопни, хоть ты тресни,
а Мутко в пермьерском кресле !
хоть ты лопни от бессилья,
а Мутко - премьер России !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Мацолла
Цитата: styh
Мутко, вы еще заходите. Нам без дураков скучно.


ты не заходи,и без тебя дураков до х.уя

Это тебе здесь нечего делать. Говоришь будто бредишь, балабон.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
это не лечится...после позора в следующем году вас с усатым погонят сраными тапками...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: Мацолла (Сегодня, 19:47) #
  • -11
  •  (11)

Цитата: styh
Мутко, вы еще заходите. Нам без дураков скучно.


ты не заходи,и без тебя дураков до х.уя
Регистрация: 25.09.2016
№19 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:32) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мутко, вы еще заходите. Нам без дураков скучно.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№18 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь??? Где Сталин, он бы тебя за такие слова к стенке поставил или отправил подальше, физрук хренов.
Регистрация: 18.03.2013
№17 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вот Мудддак...
Регистрация: 24.09.2013
№16 Написал: grisha (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
на одну победу в группе может и будет претендентом...

А что, точно уже играем с берегом Пимпапве ?? ))))
Если приедут ребята с левого берега Пимпаве, то можем и выиграть, если с правого - пипец нам )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№15 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Шо вы все от завхоза-моторюги хотите, тем более укро-румынского происхождения? Не спортивное у него мЫшление, а завхозное, ходячий калькулятор то бишь, - что прибрать, что отобрать. Надо ввести должность генерального спортивного директора РФС с самыми большими полномочиями, а выбрать его голосованием болельщиков по инету, а не назначенным Мутько. И вот только тогда, в случае неудач, ругать будем сами себя...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)

Ну, на одну победу в группе может и будет претендентом...
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: Мацолла (Сегодня, 18:57) #
  • -5
  •  (5)

.. и я надеюсь.Головин,Зобнин,Дзагое
в,Жирков,Смолов,Кокорин,Глуша
ков,Джикия,Полоз,Дзюба,Шатов.
..игро
ки способны дать команде нужный результат,во всяком случае и КК дала надежду на успешное выступление сборной на ЧМ..и футбол Черчесова мне понравился,во всяком случае был не футбол прошлого мандражного,как при любом отечественном тренере сборной.Романцев,Газзавев,Сем
ин,ранее Садирын,Ярцев,Игнатьев нечего не добывались со сборной,была игра устаревшая,не современная,у Черчесова все новое и новое поколение футболистов,(напр.в защите на КК играли абсолютно новые футболисты) и совсем новая постановка игры .Во всяком случае не скучно,,команда не играла лишь бы не пропустит,как было ранее,а,результат будет нет сомнения..
Регистрация: 25.09.2016
№12 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Обязательно всех порвем лимитными паспортистами.Давай лимит полный введи,результаты вообще зашибись будут.Может даже в группе с Белорусью конкурировать сможем за шестую строчку.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№11 Написал: perekos Самара (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (4)

а еще сборная россии первой высадится на Марс-трепло убивающее наш футбол
мутько-враг россии №1


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№10 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Даун, и в посте про лимтт тоже даун
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
имбецил
Регистрация: 21.06.2017
№8 Написал: grisha (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ragnik
Его давно в психушке ждут, а он продолжает людям мозги пудрить...

С каких это пор членов ОПГ ждут в психушке вместо зоны ?
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (5)

Один клоун(Фурсенко) уже предрекал нам победу на ЧМ2018 теперь собрался ЛЧ с Зенитом выигрывать Это называется питерские не адекватные мечтатели!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Его давно в психушке ждут, а он продолжает людям мозги пудрить...
Регистрация: 5.04.2016
№5 Написал: debil (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (1)
online

В ульяновск сгонял пыхнул ну конечно Россия будет в числе как и все участники фин.турнира. претендент лучше конечно преемник...
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: grisha (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Угрожает, собака - пёс смердячий (с)
Так и говорит - или будем прентендентами или со всеми в Мире будет, как вчера !!!!!!!!!!! (с)
И моргалы не вернём ))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что он несёт? Вернее что он курит...?
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (2)

не постите этого выродка ....он враг ска всего спорта в стране!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
вот дурак )
Регистрация: 26.07.2014
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