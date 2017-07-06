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Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018
Маршрут тура кубка чемпионата мира пройдет по территории более чем 50 стран, что станет самым продолжительным путешествием трофея за его историю. Об этом стало известно на церемонии объявления маршрута, которая состоялась в Москве в четверг, сообщает ТАСС.
Официальная церемония старта тура кубка мира состоится в Москве в сентябре 2017 года. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года трофей вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира.
По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 миллионов человек. Таким образом, каждый третий житель страны получит возможность увидеть трофей своими глазами. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров.
Трофей привезут в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В 2018 году он посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.
Официальная церемония старта тура кубка мира состоится в Москве в сентябре 2017 года. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года трофей вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира.
По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 миллионов человек. Таким образом, каждый третий житель страны получит возможность увидеть трофей своими глазами. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров.
Трофей привезут в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В 2018 году он посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.
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