Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:05
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (5)
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (5)
19:15
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
11:52
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
10:59
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России, которую сейчас тренирует Станислав Черчесов.
"Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.