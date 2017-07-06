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Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России, которую сейчас тренирует Станислав Черчесов.

"Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Марадона Сборная России
Сегодня, 19:07
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№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:06) #
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Нас это кого!? Его одного! Подовляющее число болел не устраивает! rage
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не рвите Дзюбе сердце
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Он только тебя и устраивает,Мудко.С ним же попилить казёное бабло на раз-два можно.Что будешь говорить,когда на ЧМ обосрёмся и из группы не выйдем?Опять о том,что мы боролись,но не хватило везения и что у нас всё впереди?
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
усатый откатил румыну, Марадона откатывать не будет))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 19:32) #
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online

Цитата: ilovefootball
Убери Стаса, не позорь себя и всех российских болельщиков, которые хотят видеть на посту главного тренера сборной России Бердыева! Уйди поскорей на пенсию, толку от тебя нет, кроме как красиво говоришь и отмазываешься.

он не пойдёт, там нет откатов с трансферов
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Убери Стаса, не позорь себя и всех российских болельщиков, которые хотят видеть на посту главного тренера сборной России Бердыева! Уйди поскорей на пенсию, толку от тебя нет, кроме как красиво говоришь и отмазываешься.
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: debil (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (1)
online

Как все понятно Мародоной не покамандуешь и пиццу в раздевалке с пивом жрать не даст ну если только ульяновск пригласить на вообщем на .......
Регистрация: 30.06.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:10) #
  • +3
  •  (3)
online

а почему он не сказал, чем его Черчесов устраивает?
Регистрация: 8.01.2017
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