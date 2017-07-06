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Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что переговоры о проведении в 2018 году товарищеского матча между сборными России и Бразилии находятся в финальной стадии.

"С Бразилией мы надеемся сыграть в следующем году, переговоры на завершающей стадии", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 19:15
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:03) #
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Будем с ними играть будем падать в рейтинге а кто то навариваться! Наш уровень команды после 50 места в рейтинге! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: debil (Сегодня, 19:28) #
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online

Перего ...воры как громко сказано идет торг сколько за все заплатим и сколько откатится ...
Регистрация: 30.06.2016
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