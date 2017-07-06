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Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется после 1 декабря

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется после жеребьевки финальной стадии турнира, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Билетная программа стартует после жеребьевки. Будем работать над тем, чтобы билетов четвертой категории (предназначенных для граждан РФ) было побольше. Но все-таки билеты - это компетенция ФИФА, они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:15
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