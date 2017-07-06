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Станислав Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира
Россия во время чемпионата мира 2018 года покажет себя во всей красе, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.
Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.
Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим", - цитирует Черчесова ТАСС.
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