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Станислав Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира

Россия во время чемпионата мира 2018 года покажет себя во всей красе, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.

Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:44
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№5 Написал: Konnekt (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Россия то покажет себя во всей красе, несомненно. А вот наша сборная по футболу? Желание то есть, а вот возможности...


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 22:34) #
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уже показала, согласен с пидером, ниже отписавшимся, не надо
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ragnik
Вот только этого не надо, не надо ля-ля. Или вы с Мутко подрядились один другого дополнять своими бредовыми высказываниями...

А разве что нибудь изменилось в этой стране при Путько, кроме лозунгов ?
Если раньше всенародно орали
Догоним и перегоним Америку -
В 1980 году мы будем жить при коммунизме
Нет американским империалистам

то сейчас уже скромнее всё таки
РОССИЯ ПОКАЖЕТ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ голой жопой
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 22:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот только этого не надо, не надо ля-ля. Или вы с Мутко подрядились один другого дополнять своими бредовыми высказываниями...
Регистрация: 5.04.2016
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 21:57) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
НИНАДА!!!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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