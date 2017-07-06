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Фатма Самура: Кубок мира по футболу символизирует объединение всей планеты вокруг ЧМ

Кубок мира по футболу восхищает миллионы людей и символизирует объединение всей планеты вокруг такого праздника, как чемпионат мира. Об этом на презентации тура Кубка мира на стадионе "Лужники" заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"В мире спорта нет другого такого знаменательного кубка, как этот, весь мир знает о нем и смотрит на него, как на произведение искусства. Он ассоциируется с победами и, конечно, каждый игрок мечтает подержать его в руках. Для ФИФА этот трофей несколько больше - все ценности, которые поддерживает организация, он символизирует объединение мира вокруг такого праздника. Это предмет восхищения миллионов болельщиков футбола по всему миру.

Мы больше 10 лет даем возможность почитателям футбола ознакомиться с трофеем. Начиная с сентября этот трофей будет путешествовать по 24 городам России, россияне будут гордиться, что проведут чемпионат мира в следующем году. Я уверена, что у тысяч болельщиков останутся незабываемые воспоминания", - цитирует Самуру ТАСС.
Сегодня, 22:00
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