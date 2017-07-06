Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:46
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
20:05
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (13)
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (13)
19:15
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Фатма Самура: Кубок мира по футболу символизирует объединение всей планеты вокруг ЧМ
Кубок мира по футболу восхищает миллионы людей и символизирует объединение всей планеты вокруг такого праздника, как чемпионат мира. Об этом на презентации тура Кубка мира на стадионе "Лужники" заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
"В мире спорта нет другого такого знаменательного кубка, как этот, весь мир знает о нем и смотрит на него, как на произведение искусства. Он ассоциируется с победами и, конечно, каждый игрок мечтает подержать его в руках. Для ФИФА этот трофей несколько больше - все ценности, которые поддерживает организация, он символизирует объединение мира вокруг такого праздника. Это предмет восхищения миллионов болельщиков футбола по всему миру.
Мы больше 10 лет даем возможность почитателям футбола ознакомиться с трофеем. Начиная с сентября этот трофей будет путешествовать по 24 городам России, россияне будут гордиться, что проведут чемпионат мира в следующем году. Я уверена, что у тысяч болельщиков останутся незабываемые воспоминания", - цитирует Самуру ТАСС.
"В мире спорта нет другого такого знаменательного кубка, как этот, весь мир знает о нем и смотрит на него, как на произведение искусства. Он ассоциируется с победами и, конечно, каждый игрок мечтает подержать его в руках. Для ФИФА этот трофей несколько больше - все ценности, которые поддерживает организация, он символизирует объединение мира вокруг такого праздника. Это предмет восхищения миллионов болельщиков футбола по всему миру.
Мы больше 10 лет даем возможность почитателям футбола ознакомиться с трофеем. Начиная с сентября этот трофей будет путешествовать по 24 городам России, россияне будут гордиться, что проведут чемпионат мира в следующем году. Я уверена, что у тысяч болельщиков останутся незабываемые воспоминания", - цитирует Самуру ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.