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Бюро исполкома РФС в пятницу утвердит арбитров матчей РФПЛ на сезон-2017/18
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в пятницу утвердит список арбитров на матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на сезон-2017/18. Об этом рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Вчера закончился сбор, сегодня было заседание судейского комитета, а завтра они нам все представят. Завтра на бюро исполкома списки будут утверждены", - цитирует Мутко ТАСС.
С 3 по 5 июля российские арбитры проводили учебно-тренировочный сбор в Новогорске. По его итогам департамент судейства и инспектирования составил список судей, рекомендованных для работы на матчах чемпионата России.
"Вчера закончился сбор, сегодня было заседание судейского комитета, а завтра они нам все представят. Завтра на бюро исполкома списки будут утверждены", - цитирует Мутко ТАСС.
С 3 по 5 июля российские арбитры проводили учебно-тренировочный сбор в Новогорске. По его итогам департамент судейства и инспектирования составил список судей, рекомендованных для работы на матчах чемпионата России.
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