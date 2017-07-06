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Бюро исполкома РФС в пятницу утвердит арбитров матчей РФПЛ на сезон-2017/18

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в пятницу утвердит список арбитров на матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на сезон-2017/18. Об этом рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Вчера закончился сбор, сегодня было заседание судейского комитета, а завтра они нам все представят. Завтра на бюро исполкома списки будут утверждены", - цитирует Мутко ТАСС.

С 3 по 5 июля российские арбитры проводили учебно-тренировочный сбор в Новогорске. По его итогам департамент судейства и инспектирования составил список судей, рекомендованных для работы на матчах чемпионата России.
Теги: Мутко
Сегодня, 22:11
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