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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: допинг в футболе? Может, Паунд перепутал нас с Германией, мы из группы выйти не можем
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что постоянные просьбы перепроверить пробы российских спортсменов создают ощущение мыльной оперы и бросают серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля в России.
В воскресенье Daily Mail сообщил, что экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.
"Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы... Всю команду приезжают проверять", - сказал Мутко по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".
"Мы - не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами", - добавил он.
Вице-премьер РФ также отметил, что ему хотелось бы последовательности в принятии решений по допинг-контролю. "(Александра) Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова... А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали", - подчеркнул Мутко.
В воскресенье Daily Mail сообщил, что экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.
"Это уже становится какой-то мыльной оперой. Все это бросает серьезную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат еще не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы... Всю команду приезжают проверять", - сказал Мутко по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".
"Мы - не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами", - добавил он.
Вице-премьер РФ также отметил, что ему хотелось бы последовательности в принятии решений по допинг-контролю. "(Александра) Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова... А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали", - подчеркнул Мутко.
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