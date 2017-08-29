Представители ФИФА прокомментировали появление атрибутики с нацистской символикой к ЧМ-2018 (фото)

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала выпуск футболок к чемпионату мира по футболу — 2018 с нацистской символикой и лозунгом "На этот раз мы приедем летом". Атрибутика поступила в продажу в Германии."В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как еще одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион", — сказали в ФИФА.