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Представители ФИФА прокомментировали появление атрибутики с нацистской символикой к ЧМ-2018 (фото)

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала выпуск футболок к чемпионату мира по футболу — 2018 с нацистской символикой и лозунгом "На этот раз мы приедем летом". Атрибутика поступила в продажу в Германии.

"В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как еще одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион", — сказали в ФИФА.

Представители ФИФА прокомментировали появление атрибутики с нацистской символикой к ЧМ-2018 (фото)

"Газета.ру"
Сегодня, 05:20
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(2)
№9 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 08:50) #
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online

Цитата: safonas
на Курскую дугу планируют? ахреневшие твари!

В Москву на финал,куда наша сборная даже планировать не может...
Регистрация: 22.11.2014
№8 Написал: safonas (Сегодня, 08:44) #
  • -3
  •  (3)

на Курскую дугу планируют? ахреневшие твари!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 08:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ssakoll2
А в прошлый раз не летом к нам заявились?

Намёк на битву за Москву, откуда их погнали в декабре 1941, это стало начало их конца.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 08:20) #
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  •  (2)
online

Цитата: Голеодор
нам опять нужны европейские гасторбайтеры,

Любой таджик напишет слово гастарбайтер правильно.. Поэтому,батенька'с, уж лучше Вам на севера...
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 08:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Алания»
Ну и хорошо, нам опять нужны европейские гасторбайтеры, а то надоело одними неграмотными таджиками Север осваивать... wink laughing
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 06:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА


Цитата: Fix
Тоже в июне...

.. и, как и прошлый раз, начали с Украины...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 06:49) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кому- то мало показалось?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 06:45) #
  • +2
  •  (4)

Ssakoll2,
Ага... Тоже в июне...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
№1 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 05:28) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А в прошлый раз не летом к нам заявились?
Регистрация: 28.01.2016
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